circle x black
Cerca nel sito
 

Francesca Fialdini: "Carica per la finale di 'Ballando', ora voglio sorridere e divertirmi"

18 dicembre 2025 | 16.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

L'autrice e conduttrice ospite del vodcast di Adnkronos. A pochi giorni dalla finale di 'Ballando con le stelle', la Fialdini racconta le emozioni vissute durante questa edizione del programma, di cui è stata una delle protagoniste assolute. Tra 'lastra-gate', competizione e solidarietà, l'emozione si sente tutta. Tra i temi dell'intervista anche il libro scritto dalla Fialdini a quattro mani con lo psicoterapeuta Massimo Giusti, che affronta il tema della dipendenza affettiva e offre la chiave per uscire dal tunnel e chiedere aiuto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews
News to go
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza