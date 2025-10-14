Il 'pancione' non mente: Cecilia Rodriguez è arrivata alla fine della gravidanza tanto desiderata. Ma il suocero, Francesco Moser, nel salotto de 'La Volta Buona', ha rivelato a Caterina Balivo e a tutti i telespettatori quando di preciso arriverà ﻿la piccola Clara Isabel.

"Alla fine della settimana, i giorni sono quelli", ha detto l'ex ciclista che diventerà nonno per la quarta volta (dopo i tre nipotini avuti dalla figlia Francesca). Francesco Moser ha spiegato di avere un rapporto speciale con il figlio e la nuora, che per altro portano gli stessi nomi dei suoi genitori (Ignazio e Cecilia) e ha ammesso di essersi commosso il giorno del loro matrimonio.

Ora suo figlio Ignazio "deve fare il papà prima di tutto", ha detto Francesco Moser. "Io sono stato poco presente perché correvo ancora quando sono nati i primi due e quando è nato Ignazio avevo smesso di correre ma ero poco a casa perché partecipavo alle gare con varie mansioni", ha spiegato. Poi però ha recuperato il tempo perduto, padre e figlio hanno cominciato ad andare in bicicletta insieme e Ignazio ha iniziato a gareggiare. E ora spera che la bicicletta sia anche nel futuro della piccola Clara Isabel. "La facciamo correre", ha scherzato.