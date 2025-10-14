circle x black
Cerca nel sito
 

Cecilia Rodriguez prossima al parto, il suocero Francesco Moser svela quando nascerà Clara Isabel

L'ex ciclista diventerà nonno per la quarta volta quando nascerà la piccola

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez - Ipa
Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez - Ipa
14 ottobre 2025 | 18.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il 'pancione' non mente: Cecilia Rodriguez è arrivata alla fine della gravidanza tanto desiderata. Ma il suocero, Francesco Moser, nel salotto de 'La Volta Buona', ha rivelato a Caterina Balivo e a tutti i telespettatori quando di preciso arriverà ﻿la piccola Clara Isabel.

"Alla fine della settimana, i giorni sono quelli", ha detto l'ex ciclista che diventerà nonno per la quarta volta (dopo i tre nipotini avuti dalla figlia Francesca). Francesco Moser ha spiegato di avere un rapporto speciale con il figlio e la nuora, che per altro portano gli stessi nomi dei suoi genitori (Ignazio e Cecilia) e ha ammesso di essersi commosso il giorno del loro matrimonio.

Ora suo figlio Ignazio "deve fare il papà prima di tutto", ha detto Francesco Moser. "Io sono stato poco presente perché correvo ancora quando sono nati i primi due e quando è nato Ignazio avevo smesso di correre ma ero poco a casa perché partecipavo alle gare con varie mansioni", ha spiegato. Poi però ha recuperato il tempo perduto, padre e figlio hanno cominciato ad andare in bicicletta insieme e Ignazio ha iniziato a gareggiare. E ora spera che la bicicletta sia anche nel futuro della piccola Clara Isabel. "La facciamo correre", ha scherzato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cecilia rodriguez incinta cecilia rodriguez pma ignazio moser e cecilia rodriguez ignazio moser
Vedi anche
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza