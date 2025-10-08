Fuori oggi il videoclip 'Aeroplano', di Leonardo Angelucci

"Al pianoforte piango spesso/Per la felicità che sento/Ma poi mi vedo così perso/E dormo sopra il pavimento". Un saliscendi di sentimenti, positivi e negativi, dal pessimismo cosmico alla felicità più estrema: è il fil rouge di 'Aeroplano', il nuovo singolo di Leonardo Angelucci uscito il 26 settembre su etichetta Free Club Factory e di cui oggi esce il videoclip. Un pezzo che tradisce fin da subito l'anima indie rock dell'artista, classe '91, nato a Roma e cresciuto tra Roma e la Sabina con una passione per la musica che lo accompagna fin dai primi respiri. "Aeroplano è il brano di apertura del mio secondo album, 'il più difficile', per citare Caparezza -spiega all'Adnkronos Angelucci- Che io ho dedicato già dal titolo ('Plurale come due', ndr) alla doppia release più importante della mia vita finora, i miei figli Damiano e Ilenia".

Una canzone "rock, diretta, viscerale e senza fronzoli, che racconta un periodo di forti discese e lente risalite nel roller coaster dell’amore. D’altronde noi siamo la sommatoria dei nostri sbagli e delle scelte più audaci", scandisce l'artista. Protagonisti del videoclip di 'Aeroplano' sono i due bimbi di Leonardo, Damiano e Ilenia, immersi nel sole di un tramonto romano sullo sfondo del Parco degli Acquedotti di Roma.

"Dopo essermi ripreso da questo ennesimo capovolgimento della mia esistenza sono riuscito a chiudere e pubblicare questo lavoro, nato tra il 2021 e il 2022, proiettando l’estensione dei miei sogni di una vita negli occhi pieni di meraviglia dei miei figli, che come nel videoclip si incantano alzando lo sguardo al cielo e ammirando la magia di un aeroplano in volo", racconta Leonardo. Il brano anticipa l'uscita del secondo album di Angelucci, 'Plurale come due', prodotto insieme a Giorgio Maria Condemi, in uscita il prossimo 24 ottobre per Free Club Factory e che l'artista presenterà al Wishlist Club di Roma il 7 novembre.