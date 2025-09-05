Da tre giorni consecutivi, 'La Ruota della Fortuna' è il leader dell'access prime e ormai non si parla d'altro. Gerry Scotti ha battuto Stefano De Martino e il suo 'Affari tuoi' in tre round consecutivi ma il conduttore Mediaset non ha mai commentato i dati. Ora però ha deciso di scherzarci su con un video ironico pubblicato sui social network, perfettamente nel suo stile.

"Non se ne può proprio più, in questi giorni ho letto di tutto, ho visto di tutto. Tutti a commentare, tutti a dire la loro... su cosa? Sul mio programma". L'incipit è serio, Gery Scotti sembra alterato e pronto ad alzare un polverone. "Eh, no. Adesso parlo io", continua. Ma mentre sta tuonando "E vi dico che... " l'immagine e l'audio si bloccano. Viene visualizzata la notifica di uno smartphone che avvisa che la batteria è quasi scarica. Ma è tutto uno scherzo, dopo un istante ricompare Scotti e dice: "Ci siete cascati, eh? Lo sapevo". Il video termina così. Non c'è niente da dire, sembra suggerire tra le righe il conduttore.