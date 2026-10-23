Gerry Scotti e Samira Lui rispondono a Fiorello durante l'ultima puntata di 'La Pennicanza'. Lo showman, negli scorsi giorni, aveva lanciato un ironico appello a Mediaset: "Sono in onda da ben 494 giorni ininterrottamente, liberateli! Fateli uscire per una pizza, una serata al cinema, una corsetta con Tony Effe… qualsiasi cosa!". E ora è arrivata la replica congiunta dei due protagonisti di La ruota della fortuna.

"Grazie Fiore del tuo bellissimo appello, lo abbiamo apprezzato molto", hanno detto Scotti e Lui in un video mandato in onda dallo stesso Fiorello, "vorremmo tranquillizzare tutti, siamo in assoluta libertà". "Stiamo benissimo, è tutto a posto", ha assicurato Lui, prima dei calorosi saluti di Scotti: "Grazie, ciao Fiore".

Una volta allargata l'inquadratura però, i due si sono mostrati davanti a una catena, un modo in più per ironizzare e 'reggere il gioco' di Fiorello.