Gerry Scotti, frecciata social dopo gli ascolti tv: "Ehhh già..."

La reazione social al risultato del primo scontro diretto con 'Affari Tuoi'?

Gerry Scotti e Stefano De Martino - Fotogramma/IPA
Gerry Scotti e Stefano De Martino - Fotogramma/IPA
03 settembre 2025 | 12.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

"Ehhhh già…" Gerry Scotti, via social, sembra esprimere soddisfazione a modo suo, con ironia, sull'esito della prima sfida che ieri ha visto 'La Ruota della Fortuna' scontrarsi con 'Affari Tuoi', vincere sul dato totale del confronto tra i programmi e perdere solo di un soffio nel dato del periodo di sovrapposizione tra i due.

Scotti pubblica una foto della sua ombra e scrive accanto quella che sembra una citazione del celebre brano di Vasco Rossi 'Eh già', che nell'incipit recita: "Eh già/ Sembrava la fine del mondo/ Ma sono ancora qua/ Ci vuole abilità". E l'abilità certo non manca al conduttore Mediaset che dal 14 luglio al primo settembre ha portato l'access prime time di Canale 5 a sfiorare il 30% di share e che anche ieri, con la concorrenza del campione di ascolti della scorsa stagione, ha ottenuto il 24,2% di share contro il 22,6% del rivale. (di Antonella Nesi)

