Piccolo fuori programma nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda nella serata di lunedì 12 ottobre con protagoniste Valeria ﻿Marini e Carmen Di Pietro, cadute rovinosamente a terra nella Nuvola.

Le due, infatti, erano state chiamate da Ilary Blasi per decidere se tenere o meno lo specchio rotto di Carmen. Alla fine scelgono di buttarlo via ed è proprio mentre si preparano a lasciare lo spazio che Carmen tenta di salire in braccio a Valeria, la quale perde l'equilibrio e finisce a terra rovinosamente, davanti a tutti. Le immagini della caduta sono diventate immediatamente e prevedibilmente virali. "Mi ha dato una testata in faccia, ho bisogno di un medico", dice la Marini, coprendosi la bocca". Poi però aggiungo: "Sto sanguinando. Carmen è scivolata sui tacchi, non è colpa sua, è l'effetto dello specchio che se n'è andato".

La ripresa definitiva, il Blob eterno, la mossa di Wrestling di Carmen ❤️ #GFVip https://t.co/W5g7jmT12o — ApocaFede (@DrApocalypse) October 12, 2026

Non sono tardate le scuse di Carmen Di Pietro. "Doveva essere un gioco, mi dispiace. Io volevo saltare in braccio su di lei, ma Valeria è molto più alta di me, io volevo solo andarle a cavalcioni", spiega. Ma tutto è bene quel che finisce bene: visitata la dottoressa in confessionale, le due donne tornano in studio divertite.