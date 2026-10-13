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Gif Vip, Valeria Marini travolta da Carmen Di Pietro: "Chiamate un medico, sanguino". Cosa è successo

Fuori programma nella puntata di lunedì 12 ottobre

- (Screen da X)
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13 ottobre 2026 | 10.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Piccolo fuori programma nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda nella serata di lunedì 12 ottobre con protagoniste Valeria ﻿Marini e Carmen Di Pietro, cadute rovinosamente a terra nella Nuvola.

Le due, infatti, erano state chiamate da Ilary Blasi per decidere se tenere o meno lo specchio rotto di Carmen. Alla fine scelgono di buttarlo via ed è proprio mentre si preparano a lasciare lo spazio che Carmen tenta di salire in braccio a Valeria, la quale perde l'equilibrio e finisce a terra rovinosamente, davanti a tutti. Le immagini della caduta sono diventate immediatamente e prevedibilmente virali. "Mi ha dato una testata in faccia, ho bisogno di un medico", dice la Marini, coprendosi la bocca". Poi però aggiungo: "Sto sanguinando. Carmen è scivolata sui tacchi, non è colpa sua, è l'effetto dello specchio che se n'è andato".

Non sono tardate le scuse di Carmen Di Pietro. "Doveva essere un gioco, mi dispiace. Io volevo saltare in braccio su di lei, ma Valeria è molto più alta di me, io volevo solo andarle a cavalcioni", spiega. Ma tutto è bene quel che finisce bene: visitata la dottoressa in confessionale, le due donne tornano in studio divertite.

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gf vip grande fratello vip valeria marini carmen di pietro
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