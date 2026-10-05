Il compleanno di Giacomo Gallani ha fatto vivere un momento di sconforto alla showgirl
Caos nella Casa del Grande Fratello Vip. Valeria Marini ha vissuto un momento di forte sconforto che l'ha portata a pensare di voler abbandonare il reality show di Canale 5. Tutto è successo durante il party organizzato dai concorrenti per festeggiare il compleanno di Giacomo Gallani.
La showgirl si sarebbe sentita esclusa dalla festa e, in lacrime, si è rifugiata nel confessionale, chiedendo se fosse possibile lasciare la Casa. "Sono esclusa da tutto e mi rompo le scatole", ha detto Valeria Marini.
"Non sono obbligata a stare qui dentro. Io voglio abbandonare il gioco, non mi diverto, non mi piace più, non ce la faccio a stare qui", ha aggiunto la showgirl, che non ha nascosto il rammarico per essere stata esclusa dai festeggiamenti.