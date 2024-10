Ghost tornano a Milano con unica data: vietati i cellulari

La rock band svedese suonerà il 4 maggio all'Unipol Forum per il World Tour 2025. Biglietti dal 30 ottobre per utenti My Live Nation, poi vendita generale il 31

I Ghost arrivano a Milano con l’unico appuntamento italiano del loro World Tour 2025, domenica 4 maggio 2025 all’Unipol Forum. La rock band svedese vincitrice di un Grammy, conosciuta per gli spettacoli dal vivo di grande spessore, è pronta a infiammare il pubblico del nostro Paese con uno show autentico e colorato dai loro brani intensi e profondi. Il tour mondiale del 2025 sarà la prima uscita dei Ghost dopo il Re-Imperatour del 2023, che si è concluso in Nord America con due spettacoli da tutto esaurito al Kia Forum di Los Angeles - spettacoli che sono stati immortalati nel film d'esordio della band, che ha battuto ogni record, Rite Here Rite Now, e nell'album della colonna sonora che ha conquistato le classifiche.

Per i Ghost si tratta del loro più grande tour mondiale con oltre 55 concerti in Nord America, Europa, Regno Unito e America Latina il prossimo anno. Le icone del rock teatrale svedese, vincitrici di un Grammy, attraverseranno il mondo dalla serata inaugurale del 15 aprile all'AO Arena di Manchester, Regno Unito, fino al finale del 24 settembre allo Sports Palace di Città del Messico, MX, facendo da headliner in molte delle più importanti arene del mondo, compresa la prima esibizione della band all'iconico Madison Square Garden di New York il 22 luglio.

Questo concerto sarà un'esperienza priva di telefoni. L'uso di cellulari, macchine fotografiche o dispositivi di registrazione non sarà consentito nello spazio dello spettacolo. All'arrivo in venue, tutti i telefoni saranno messi al sicuro in apposite buste Yondr che verranno aperte alla fine dell'evento. Gli ospiti manterranno il possesso dei loro telefoni in ogni momento e possono accedervi per tutta la durata dell'evento recandosi nell'area designata per l'uso dei telefoni all'interno della venue. Tutti i telefoni saranno riposti nelle buste Yondr prima di tornare nello spazio dell'evento. Chiunque venga visto utilizzare un telefono cellulare durante l'esibizione verrà accompagnato fuori dallo spazio del concerto. I partecipanti sono invitati a portare con sé metodi alternativi al pagamento tramite cellulare per gli acquisti all'interno della location.

Quanto all'acquisto dei biglietti, i titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle 10 di martedì 29 ottobre. A partire dalle 10 di mercoledì 30 ottobre, i biglietti saranno disponibili per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it/artist-ghost-175809. La vendita generale si aprirà alle 10 di giovedì 31 ottobre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.