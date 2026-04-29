L'ultima intervista di Cazzullo al cantautore ripercorre novant'anni di storia italiana
Stasera, mercoledì 29 aprile alle 21.15, su La7 appuntamento per ricordare Gino Paoli, una delle più iconiche voci della musica italiana a un mese dalla sua scomparsa. Aldo Cazzullo presenta 'Una Giornata Particolare', una puntata speciale che grazie all’ultima intervista al cantautore ripercorre novant’anni di storia italiana attraverso la vita, la voce e i ricordi di Gino Paoli.
Aldo Cazzullo trascorre con lui un’intera giornata, dalla mattina alla sera, nella sua casa affacciata sul mare. Ne nasce un dialogo intimo e sorprendente, tra ironia e malinconia, in cui Paoli attraversa la propria esistenza come una lunga canzone: l’infanzia a Genova durante il fascismo, il dopoguerra, la ricostruzione, l’amicizia con Tenco, Lauzi e gli altri cantautori della "scuola genovese", l’esplosione del successo, gli amori, le ferite, il mestiere di scrivere e vivere.
Il racconto è arricchito da foto inedite, materiale di repertorio e interviste esclusive a figure che hanno incrociato la sua storia artistica e personale. Dalle confessioni dei suoi grandi amori Ornella Vanoni e Stefania Sandrelli, fino ai ricordi degli amici di una vita come Renzo Piano, Antonio Ricci e Gianni Morandi, ad emergere è un profilo a 360 gradi di Paoli: l’uomo e l’artista, l’amico e l’amante, il testimone e il protagonista di un’epoca.
Il risultato è un viaggio emozionante tra ricordi privati e memoria collettiva: la storia di Gino Paoli diventa la storia d’Italia, e la storia d’Italia si riflette nella voce di un uomo che l’ha attraversata cantando.