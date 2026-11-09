Giorgia Angeloni torna nello studio di Uomini e Donne. La tronista è rientrata nel popolare dating show di Mediaset dopo la morte del padre, Alberto, scomparso a 63 anni dopo aver lottato per oltre dieci anni con il Parkinson. Angeloni ci ha tenuto a ringraziare in particolare Maria De Filippi per il sostegno mostrato in questo periodo difficile.

"Volevo ringraziarti, perché se non fosse stato per te io non mi sarei potuta permettere di stare vicino a mio padre tutto il tempo che ci sono stata", ha detto Angeloni con gli occhi lucidi rivolgendosi a De Filippi, "non so se un giorno potrò fare qualcosa per ripagarti".

Il lutto era avvenuto lo scorso 21 ottobre, dopo che le condizioni dell'uomo erano peggiorate tanto che la ragazza aveva abbandonato temporaneamente Uomini e Donne. A darne notizia era stato il manifesto funebre apparso sulla pagina Facebook di Carosi Funeral Service di Aprilia. La gravità delle condizioni dell'uomo erano già emerse proprio per l'assenza di Giorgia dalla registrazione del 20 ottobre.

La donna aveva raccontato la malattia del padre, aprendosi con i corteggiatori e con il pubblico: "Cerco di fargli vivere dei momenti di allegria, nonostante la sua vita non sia affatto allegra o semplice", aveva raccontato nel video di presentazione, "per quello che posso, cerco di rendergli le giornate migliori portandolo a fare una passeggiata o magari mangiando insieme un gelato".