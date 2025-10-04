circle x black
Giorgio Armani, Richard Gere gli dedica un post commosso su Instagram

L'attore: "Che contrasto di emozioni quando un amico che ci ha dato tanto non è più qui"

Giorgio Armani e Richard Gere (Fotogramma/Ipa)
04 ottobre 2025 | 10.20
Redazione Adnkronos
"Che contrasto di emozioni quando un amico che ci ha dato tanto non è più qui". Con queste parole, l’attore Richard Gere ha aperto un toccante post su Instagram dedicato a Giorgio Armani, scomparso un mese fa. Gere ha partecipato questa settimana alla presentazione della nuova collezione a Milano, la prima senza lo stilista: "Quella che doveva essere una sfilata è diventato un tributo".

Nel messaggio, Gere ripercorre il legame profondo con Armani, nato sul set di 'American Gigolò', film che segnò una svolta per entrambi: "Era la sua grande occasione, e per me la scoperta di cosa significasse camminare accanto a un vero artista della moda".

L’attore rende omaggio alla visione creativa dello stilista: "Giorgio non disegnava solo abiti; creava personaggi, modellava atteggiamenti, dipingeva anime. Con lui ho imparato cosa significa davvero indossare un abito - come un capo possa raccontare chi sei prima ancora che tu dica una parola".

"Lo ricordo com’era: originale, visionario, un artista. Con la mano di un artigiano e l’anima di un pittore", conclude Gere, ringraziando Armani per l’eredità lasciata e per i tanti momenti condivisi.

Domani Richard Gere sarà ospite di Fabio Fazio nella prima puntata della nuova stagione di 'Che tempo che fa'.

