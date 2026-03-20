Era il 1982 quando Al Bano Carrisi e Romina Power, per la prima volta, cantarono 'Felicità', un brano che la coppia presentò in gara al Festival di Sanremo, che diventò una della canzoni più famose al mondo. E in occasione della Giornata internazionale della Felicità Al Bano, all'Adnkronos ricorda quel brano con nostalgia: ''E' incredibile come 'Felicità' sia diventato ormai un vero e proprio inno, un inno che oggi viene schiaffeggiato da tanti droni che hanno rubato il posto agli uccelli nel cielo, occupando uno spazio che non gli appartiene'', sottolinea il cantante. Per Al Bano la felicità di oggi non è la stessa che cantava nel 1982: "Allora non c'erano le guerre che purtroppo sono tornate di grande attualità. La felicità quindi ne soffre un pò perché al suo posto, inevitabilmente, è subentrata la tristezza'', conclude. (di Alisa Toaff)