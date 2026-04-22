Giovanni Caccamo torna con un nuovo singolo e un tour sinfonico che celebra i suoi primi dieci anni di carriera. Oggi, 22 aprile 2026, esce 'Partenope', brano ispirato all’Odissea e scritto insieme ad Alessandra Flora, con la produzione di Giordano Colombo e il basso inconfondibile di Saturnino. La canzone rilegge l’incontro tra Ulisse e le Sirene come metafora dell’eterna lotta tra spirito e materia, un invito a lasciarsi rapire dall’immaginazione senza perdere lucidità, in un mondo segnato da violenza, alienazione e conflitti. 'Partenope' è un richiamo al sogno, alla meraviglia, alla possibilità di salvarsi attraverso l’intelletto.

L’11 giugno dal Teatro Dal Verme di Milano partirà 'L’alba dentro l’imbrunire', il nuovo tour organizzato da Imarts che porterà Caccamo sui palchi italiani per un viaggio musicale con orchestra sinfonica. A Milano, per la rassegna Panorami Sonori, l’artista sarà accompagnato dall’Orchestra I Pomeriggi Musicali diretta da Valter Sivilotti e accoglierà due ospiti d’eccezione: Gianni Morandi e Angelina Mango. Il 29 agosto, al Teatro Romano di Verona, saliranno invece sul palco Elisa e Patty Pravo, per una serata che si preannuncia memorabile. In ogni tappa, Caccamo interpreterà i suoi brani più amati e renderà omaggio al suo mentore Franco Battiato, figura centrale nella sua formazione artistica.

Il cantautore arriva a questo nuovo capitolo dopo l’esperienza di The Ark of Change, il viaggio transoceanico ispirato all’Odissea e alla 'Nutopia' di Yoko Ono e John Lennon, compiuto insieme a giovani provenienti da tutto il mondo a bordo di un antico veliero, in nome del disarmo e della pace. Da quell’avventura nascerà un film diretto dal Premio Oscar Luc Jacquet e prodotto da Masi Film, arricchito dagli scatti del fotografo visionario Jamie Hawkesworth. Durante la traversata, i protagonisti hanno redatto una Carta dei valori ispirata alla Dichiarazione universale dei diritti umani, affrontando temi cruciali per le nuove generazioni: diritti, convivenza pacifica, crisi climatica, salute mentale, identità di genere, rapporto con il mondo virtuale.

Il tour toccherà diverse città italiane, alternando orchestre sinfoniche e band: Castelnuovo Bocca d’Adda il 30 maggio; Milano l’11 giugno con Morandi e Angelina Mango; Comiso il 19 giugno; Lancusi di Fisciano il 24 giugno; Livigno il 22 luglio; Jesi il 24 luglio; Marina di Modica il 2 agosto; Tagliacozzo il 9 agosto; Locorotondo il 15 agosto; Rimini il 23 agosto; Verona il 28 agosto con Elisa e Patty Pravo; Galatina il 10 settembre; Avezzano il 10 ottobre; Pordenone il 6 novembre; Matera il 2 dicembre; Taranto il 3 dicembre. Un percorso che unisce musica, impegno civile e immaginazione, confermando Giovanni Caccamo come una delle voci più sensibili e poetiche della scena italiana contemporanea.