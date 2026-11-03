"Buongiorno, da tanti giorni cerco di pensare a fare questo video per salutarvi e forse oggi è arrivato il momento di farlo, non mi dilungo su nulla". Torna a parlare attraverso i propri canali social Giusina Battaglia, la cuoca del programma "È sempre mezzogiorno" condotto da Antonella Clerici che qualche settimana ha perso improvvisamente il marito Sergio, la cui morte era stata comunicata proprio durante la puntata del 19 ottobre scorso.

Battaglia ha detto: "Non vi dico come sto perché non è necessario. Voglio solo dirvi grazie perché ci siete stati e ci siete e so che ci sarete. È grazie a voi e al vostro incoraggiamento se oggi sto facendo questo breve video. A poco a poco, un passo alla volta, sto per riprendere in mano la mia vita e ho deciso di non annullare gli impegni che avevo già preso e quindi questi prossimi giorni sarò per la prima volta di nuovo in mezzo a voi e alla mia community perché la vita continua e devo anche lavorare per vivere".

Poi, la cuoca, presenza fissa della trasmissione di Rai 1 dal 2024, ha concluso visibilmente commossa: "Vivo un grandissimo abisso in questo momento, mi sembra di ricomianciare tutto dall'inizio ma so che c'è qualcuno che mi sta aiutando. Spero che i pianti aiutino a sciogliere questi nodi. Vi aspetto, presto tornerò anche in tv, domenica sarò al Festival dello spettacolo di Tv Sorrisi e Canzoni, perché è un impegno che avevo già preso e non voglio annullare perché mio marito non avrebbe voluto".