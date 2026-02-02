circle x black
Cerca nel sito
 

Grammy 2026, Bad Bunny Miglior Album e Billie Eilish canzone dell'Anno

L'artista portoricano fa la storia. Agli Oscar per la musica interventi contro l'Ice

Bad Bunny
Bad Bunny
02 febbraio 2026 | 07.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

I Grammy Awards hanno visto il trionfo di Kendrick Lamar, che si è aggiudicato 4 statuette, Bad Bunny che fa la storia e Lady Gaga: entrambi hanno ottenuto due premi ciascuno. Billie Eilish e suo fratello Finneas O'Connell hanno ottenuto il riconoscimento per la Canzone dell'Anno con 'Wildflower', mentre Olivia Dean è stata insignita del titolo di Miglior Nuovo Artista.

L'attacco all'Ice

Bad Bunny ha vinto l’ambito riconoscimento Album of the Year con 'Debí tirar más fotos'. Il cantante portoricano, 31 anni, che ha vinto anche come Best Música Urbana Album, ha espresso critiche nei confronti delle operazioni di immigrazione. Nel ritirare il premio, ha dichiarato: "Prima di ringraziare Dio, dirò 'ICE out'. Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni; siamo umani e siamo americani."

Lamar ha consolidato la sua posizione nelle categorie rap, conquistando quattro riconoscimenti, tra cui quello per il Miglior album rap con 'GNX'. Lady Gaga è stata premiata per il Miglior album pop e la Migliore registrazione dance pop. "Voglio solo dire alle donne nella musica che so che a volte quando sei in studio con un gruppo di ragazzi, può essere difficile. Quindi vi esorto ad ascoltare sempre voi stesse e a lottare sempre per le vostre idee," ha affermato.

'Golden', tratto dal film d'animazione 'KPop Demon Hunters', si è aggiudicato il premio per la migliore canzone scritta per i media visivi.

Billie Eilish ha pronunciato la dichiarazione "nessuno è illegale su terra rubata" e ha esortato il pubblico a "continuare a combattere, a parlare e a protestare", sottolineando che "le nostre voci contano davvero, e le persone contano".

Le affermazioni di Eilish sono seguite a quelle della cantante pop britannica Olivia Dean la quale, dopo aver ricevuto il premio come Miglior Nuovo Artista, ha invocato la celebrazione degli immigrati.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
grammy 2026 grammay awards 2026 grammy 2026 vincitori grammy 206 bad bunny
Vedi anche
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza