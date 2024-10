Tanti nuovi colpi di scena ci saranno questa sera al Grande Fratello: dal ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato all'arrivo di una nuova concorrente, già nota al pubblico di Canale 5. L'appuntamento con Alfonso Signorini è oggi, lunedì 28 ottobre, alle ore 21:30.

Le anticipazioni di questa sera

Questa sera va in onda la decima puntata del reality show e i colpi di scena non mancheranno. Alfonso Signorini è pronto per accogliere in studio Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta , i due concorrenti faranno rientro nella Casa più spiata d'Italia dopo aver trascorso una settimana in trasferta al Grande Fratello spagnolo. Tanto attesa è la reazione di Javier Martinez quando si renderà conto che i due inquilini non sono stati davvero eliminati dal Grande Fratello.

Shaila e Lorenzo avranno molto da raccontare nella puntata di questa sera: i momenti trascorsi insieme, le dichiarazioni e il primo bacio al Gran Hermano saranno sicuramente l'argomento centrale.

Altro colpo di scena che porterà sicuramente dei cambiamenti all'interno della Casa del Grande Fratello è l'ingresso di Federica Petagna, nota al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island insieme al fidanzato Alfonso. La loro relazione si è conclusa dopo l'esperienza nel programma condotto da Filippo Bisciglia e ora la 20enne è pronta a cominciare una nuova esperienza.

Attesa l'eliminazione di questa sera. Sei sono i concorrenti che al momento si trovano in nomination: Helena Prestes, Luca Giglio, Iago Garcia, Mariavittoria Minghetti, Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi. Chi verrà eliminato?