Grande Fratello, arriva l’atteso finale: chi vincerà?

Anita a 1,90 è la favoritissima nel pronostico degli esperti Sisal

17 dicembre 2025 | 14.18
Redazione Adnkronos
Dopo l’annuncio del posticipo di finale a questo giovedì, i riflettori sono tutti puntati sulla casa del Grande Fratello per scoprire finalmente chi, tra i cinque concorrenti rimasti in gara, sarà il vincitore di questa diciannovesima edizione. Il pronostico degli esperti Sisal vede Anita in testa offerta a 1,90. La giovane piercer, sin dall’inizio del reality, è stata una delle concorrenti più amate ma anche la più stabile nel titolo di favorita, non stupirebbe quindi vederla trionfare domani sera.

Ma attenzione, perché Jonas, proposto a 4,00 su Sisal.it, si conferma il candidato ideale per provare a mettere in difficoltà la corsa verso il successo di Anita. Il suo percorso nella finale, però, potrebbe interrompersi subito: Jonas è infatti protagonista del primo televoto flash insieme a Omer, che decreterà il primo eliminato della serata, a un passo dal sogno.

Giulia, la prima inquilina a staccare il biglietto per la finale, e lo stesso Omer, appaiati a 6,00, restano altri avversari da non sottovalutare. Più staccata Grazia che, offerta a 9,00, proverà a sovvertire ogni pronostico e a risalire la vetta.

