Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non riescono a contenere la passione dentro la Casa del Grande Fratello. I due gieffini non hanno più timore a baciarsi davanti a Javier Martinez e Helena Prestes, ma non sono mancati commenti velenosi da parte degli inquilini: "Zero tatto, stanno davvero esagerando".

Shaila e Lorenzo senza freni

Shaila e Lorenzo, in un momento di relax, si sono concessi un bacio appassionato in giardino. I due gieffini erano appartati ma davanti a loro erano presenti anche Helena Prestes e Javier Martinez, che stavano ballando e cantando insieme agli altri inquilini. Il loro entusiasmo si è esaurito davanti al bacio che si sono scambiati il modello e l'ex velina, non curanti della loro presenza. "Che vergogna, è gravissima questa cosa", ha scritto un utente su X commentando il video che è diventato virale sulla piattaforma.

La mancanza di attenzione da parte di Shaila e Lorenzo è stata anche discussa dagli altri inquilini: "Davanti a Javi stanno facendo il panico che non avete idea. Vomitevole", ha commentato Jessica Morlacchi in cucina, ottenendo l'approvazione degli altri gieffini. Le scene passionali sotto gli occhi di Javier Martinez hanno scatenato l'ira del web, secondo gli utenti, infatti, il pallavolista argentino sembra sia ancora molto preso dalla ballerina Shaila.

È chiaro che in Casa, da quando Shaila e Lorenzo hanno parlato apertamente della loro relazione, gli inquilini si sono schierati dalla parte di Javier e Helena, reputando l'atteggiamento della coppia poco corretto.