Javier Martinez non è riuscito a trattenere una confidenza che gli aveva fatto in passato Shaila Gatta. Durante la notte, il gieffino ha parlato apertamente con gli altri inquilini sostenendo che il sentimento reciproco nato tra la ballerina e Lorenzo Spolverato non sia del tutto sincero.

Le dichiarazioni di Javier Martinez

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono tornati, a sorpresa, dalla Spagna facendo il loro ingresso nella casa del Grande Fratello durante la diretta andata in onda ieri, lunedì 28 ottobre. Javier Martinez ha scoperto del flirt nato tra i due durante la settimana al Gran Hermano e dopo la puntata si è sfogato con la gieffina Mariavittoria Minghetti facendole una confidenza che Shaila aveva fatto tempo fa a Javier: "Adesso ve lo dico perché non mi frega più nulla", ha esordito il pallavolista argentino.

"Questa cosa non volevo dirla ma una volta Shaila mi ha detto: 'Secondo te a Lorenzo può essere che gli piace anche l'altro, non solo le femmine? Sta sempre abbracciato a Michael'. E ha usato termini poco carini", ha confessato Javier, lasciando senza parole la concorrente Mariavittoria.

Nella casa pare che tutti abbiano dei dubbi sui sentimenti che Lorenzo e Shaila hanno confessato pubblicamente di provare l'un l'altro. Mariavittoria dopo aver sentito le dichiarazioni Javier nella notte ha esclamato: "Sono l'unica che pensa sia tutto un copione?"