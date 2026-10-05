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Gf Vip, le anticipazioni di stasera: arriva il confronto tra Piera e l'ex fidanzato Gianmarco

Le anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello Vip, in onda stasera su Canale 5

Cesara Buonamici, Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli - Grande Fratello Vip
Cesara Buonamici, Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli - Grande Fratello Vip
05 ottobre 2026 | 16.12
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

'Grande Fratello Vip' torna stasera, lunedì 5 ottobre, in prima serata su Canale 5 con un nuovo appuntamento condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, le due opinioniste: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nuova puntata, quella di stasera, ricca di colpi di scena e nuovi confronti tra i concorrenti, entrati ormai nel vivo del reality.

Si partirà con Guendalina Tavassi, accusata da Moreno Morello di aver pilotato le nomination e di aver fatto insinuazioni sul suo rapporto con Federica Morello, da altri concorrenti di seminare zizzania. Andreas Müller, invece, è in crisi dopo essere stato definito uno dei "comodini" della Casa. Questa sera entrambi potranno rispondere ai loro detrattori.

Per Piera Meloni arriva il confronto con l'ex fidanzato GianMarco, che entrerà nella Casa per parlare della loro storia. Che ruolo ha Alessandro Roncaccia nel destino di questo amore? Sorpresa per Jonathan Kashanian: potrà vedere la sua amica Michelle Hunziker solo dopo aver superato una prova del "perfido" Grande Fratello.

Tra Alex Belli e Marina La Rosa continuano provocazioni e battute, ma sembra emergere anche una curiosa attrazione. Stasera dovranno metterla a frutto nel "duetto d’amore" della battaglia dei talenti, in palio il budget settimanale della Casa. Il verdetto del televoto svelerà chi sarà il prossimo candidato all’eliminazione tra Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno Morello.

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