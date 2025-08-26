circle x black
Cerca nel sito
 

Ignazio Boschetto presto papà: "Prossima settimana ti avremo con noi..."

Il cantante de 'Il Volo' e la moglie Michelle Bertolini sono in attesa del loro primo figlio

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini - Fotogramma/IPA
Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini - Fotogramma/IPA
26 agosto 2025 | 14.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Ignazio Boschetto sta già contando le ore. Il cantante de 'Il Volo' e la moglie Michelle Bertolini sono pronti a diventare genitori. Con un post condiviso su Instagram, la coppia ha condiviso la gioia dell'attesa, mostrando il pancione della modella italo-venezuelana e scrivendo un messaggio dedicato al loro bambino.

"Prossima settimana ti avremo tra le nostre braccia. Ogni giorno ci chiediamo come sarai, a chi assomiglierai, se sarai calmo come la mamma o pazzo come papà. Manca davvero poco piccolo nostro", queste le parole.

Ignazio e Michelle avevano annunciato la gravidanza pubblicamente lo scorso aprile: "Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papá e mamma. Nel nostro centro del mondo adesso ci sei tu Bianca". Inizialmente, infatti, la coppia credeva di aspettare una bambina che avrebbero chiamato Bianca. Ma dopo l'ecografia morfologica, che si effettua solitamente durante il secondo trimestre della gravidanza, e dai risultati i due hanno scoperto che ad arrivare sarà invece un maschietto. E il nome scelto per lui è Gabriele.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ignazio boschetto Michelle Bertolini il volo
Vedi anche
Venezia, Emanuela Fanelli sbarca al Lido - Video
News to go
Gaza, "dal 7 ottobre uccisi 278 giornalisti"
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza