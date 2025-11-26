circle x black
Il cast di 'Stranger Things 5': "Crescere su un set può disilluderti, ma non abbiamo perso lo sguardo bambino" - Video

26 novembre 2025 | 22.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’attesa è finita: la prima parte della quinta e ultima stagione di ‘Stranger Things’ debutta su Netflix. La storia - creata dai fratelli Duffer - porta i fan della serie nell’autunno del 1987, in una Hawkins ancora segnata dall’apertura dei portali e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che è svanito nel nulla: non si sa dove si trovi né quali siano i suoi piani. A complicare la missione, il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. Con l’avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di Will si fa strada una paura pesante e familiare. La battaglia finale è alle porte e con essa un’oscurità più potente e letale di qualsiasi altra situazione mai affrontata prima. Per porre fine a quest'incubo è necessario che il gruppo al completo resti unito, per l'ultima volta. La seconda parte dell’attesa stagione 5 è attesa il 26 dicembre (episodi 5-7) e il Finale per l’1 gennaio 2026. Tutti gli episodi sono disponibili dalle 2 del mattino (ora italiana). (di Lucrezia Leombruni)

