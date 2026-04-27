circle x black
Cerca nel sito
 

‘Il Diavolo Veste Prada 2’, a Milano tutti in coda per una copia di ‘Runway’

In un'edicola ad hoc, fino a domenica, le copie gratuite della rivista immaginaria al centro del film cult con Meryl Streep e Anne Hathaway

(foto AdnKronos)
(foto AdnKronos)
27 aprile 2026 | 15.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Che fortuna: abbiamo in mano una reliquia”. Milano, zona Conciliazione. A pochi metri da Santa Maria delle Grazie, decine di persone sono in coda sotto il sole per una copia omaggio di ‘Runway’, la rivista immaginaria diretta da Miranda Priestley alias Meryl Streep nel film ‘Il diavolo veste Prada’ e diventata un oggetto reale in occasione dell’uscita del secondo capitolo, il 29 aprile prossimo. La distribuzione, in un’edicola rossa creata ad hoc in piazza Giovine Italia, è limitata: mille copie al giorno, disponibili dalle 13 alle 21, fino a domenica, fino a esaurimento scorte. In fila tantissimi giovani ma non solo. C’è chi arriva in scooter dall'officina durante la pausa pranzo “per prendere una copia a una collega”, chi torna una seconda volta per assicurarsi un numero extra, chi la considera già “una reliquia”. E in effetti, lo è per davvero.

CTA

La rivista, interamente in lingua inglese, è stata distribuita anche negli Stati Uniti ed è già comparsa su eBay a prezzi esorbitanti, anche 350 dollari, nonostante si tratti, a tutti gli effetti, di un oggetto nato come finzione cinematografica. In coda si incontrano anche addetti ai lavori: comparse del film, giornalisti, appassionati del titolo cult. La copertina bordeaux, dedicata a Emily Charlton, interpretata da Emily Blunt, è uno dei principali richiami, insieme ai contenuti legati al nuovo capitolo. Il numero di aprile-maggio, intitolato ‘Spring Forward: Florals Reimagined’, consacra proprio Emily Charlton come ‘The New Powerhouse’, lasciando intendere un passaggio di testimone simbolico all’interno dell’universo di ‘Runway’. All’interno, un finto editoriale firmato da Miranda Priestley, con tanto di foto in bianco e nero di Meryl Streep, gioca con i riferimenti più iconici del primo film: dal celebre “il floreale per la primavera? Avanguardia pura” al tormentone del ceruleo, qui citati con ironia.

Tra le pagine emergono inoltre piccoli indizi su ciò che accadrà nel secondo capitolo della pellicola, insieme a servizi fotografici costruiti ad hoc, articoli firmati da Andrea Sachs, ossia Anne Hathaway, e a un dietro le quinte della sfilata di Runway Milano. Non mancano consigli su cosa mangiare, vedere e fare in città, proprio come in una vera rivista di moda in stile 'Vogue'. Intanto, davanti all’edicola milanese la coda continua ad allungarsi. E qualcuno ci scherza su: “Sicuramente domani arriverà fino a Pagano”. (di Federica Mochi)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Il Diavolo Veste Prada 2 Runway Milano Meryl Streep Anne Hathaway
Vedi anche
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"
Il diavolo veste Prada 2, a Milano l’anteprima con i look ‘Miranda approved’
Crolla palazzina disabitata a Napoli, si scava tra le macerie - Video
Serata da Dolce Vita al ristorante di Max Giusti: Sal Da Vinci, Britti e Zampaglione insieme con 'Per Sempre Sì' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza