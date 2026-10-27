Tre leggende del progressive rock unite per la prima volta: arriva 'Una storia unica' e un tour

Il progetto riunisce il Banco del Mutuo Soccorso, Of New Trolls e le Orme feat. Bernardo Lanzetti e sarà disponibile dal 27 novembre

Oltre mezzo secolo di storia musicale e tre leggende del progressive rock italiano per la prima volta insieme sullo stesso palco: nasce 'Una storia unica', l'ambizioso progetto che riunisce Banco del Mutuo Soccorso, Of New Trolls e Le Orme feat. Bernardo Lanzetti. Un incontro che celebra una stagione irripetibile della musica italiana, portando dal vivo e in un album brani leggendari e pietre miliari che hanno conquistato generazioni di appassionati anche all'estero. Sul palco e nella produzione discografica si ritroveranno protagonisti storici come Vittorio Nocenzi, Michi Dei Rossi, Bernardo Lanzetti, Gianni Belleno, Nico Di Palo e le rispettive formazioni, per far risuonare un patrimonio vivo e attuale, lontano da ogni semplice operazione nostalgia.

L'album 'Una storia unica' uscirà il 27 novembre con una presentazione il 28 novembre al Music Day di Roma e sarà disponibile su: Edizione Triplo CD + Libro Fotografico in tiratura limitata di sole 1.000 copie numerate; edizione Doppio Vinile in tiratura esclusiva di 200 copie numerate; cofanetto con entrambi i supporti in tiratura esclusiva di 100 copie numerate. Si possono effettuare le prenotazioni sullo store online ufficiale (www.sonnyboystore.it).

Il disco verrà presentato ufficialmente dal vivo in autunno con cinque speciali concerti in anteprima: 7 novembre al Crossroads Live Club di Roma (Banco del Mutuo Soccorso con Luca Sparagna de Le Orme); 21 novembre al Teatro Alcione di Verona (Le Orme); 4 dicembre al Teatro Alcione di Verona (Banco del Mutuo Soccorso); 5 dicembre a Feltre (BL) all’Auditorium Canossiane ( Banco del Mutuo Soccorso e con Luca Sparagna de Le Orme). Infine il 19 dicembre a Matera all’ Auditorium Gervasio ( Banco del Mutuo Soccorso). Il viaggio congiunto di Banco del Mutuo Soccorso, Of New Trolls e Le Orme feat. Bernardo Lanzetti entrerà nel vivo nei primi mesi del 2027 con dieci date nei principali teatri italiani (biglietti e prevendite sul circuito Ticketone e canali ufficiali del tour): 29 gennaio - Taranto, Teatro Orfeo; 1 febbraio - Bologna, Teatro EuropAuditorium; 13 febbraio - Bassano del Grappa (VI), CMP Arena; 20 febbraio - Firenze, Teatro Cartiere Carrara;21 febbraio - Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Sala Santa Cecilia);12 marzo - Varese, Teatro Intred; 13 marzo - Cremona, Teatro Infinity 1; 7 maggio - Bergamo, ChorusLife Arena; 14 maggio - Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni; 20 maggio - Torino, Teatro Colosseo.