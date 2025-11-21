circle x black
Cerca nel sito
 

In Flames, una data a luglio a Bologna

La formazione guidata da Anders Fridén sarà in concerto a BOnsai presso il Parco delle Caserme Rosse il 23 luglio 2026

In Flames, una data a luglio a Bologna
21 novembre 2025 | 12.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tornano in Italia gli In Flames, amato gruppo svedese tra i massimi esponenti del filone Swedish death metal. La formazione guidata dalla voce di Anders Fridén sarà in concerto a BOnsai Bologna presso il Parco delle Caserme Rosse il 23 luglio 2026. In apertura saliranno sul palco gli Employed To Serve e i Bleed From Within, band scozzese tra i rappresentanti principali della scena metalcore contemporanea.

L’evento inizierà alle 18, l’esibizione degli In Flames è prevista per le 20.15. I biglietti saranno in vendita su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita, e circuiti autorizzati dalle 10 del 25 novembre.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
In Flames Swedish death metal metalcore
Vedi anche
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza