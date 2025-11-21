In Flames, una data a luglio a Bologna

Tornano in Italia gli In Flames, amato gruppo svedese tra i massimi esponenti del filone Swedish death metal. La formazione guidata dalla voce di Anders Fridén sarà in concerto a BOnsai Bologna presso il Parco delle Caserme Rosse il 23 luglio 2026. In apertura saliranno sul palco gli Employed To Serve e i Bleed From Within, band scozzese tra i rappresentanti principali della scena metalcore contemporanea.

L’evento inizierà alle 18, l’esibizione degli In Flames è prevista per le 20.15. I biglietti saranno in vendita su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita, e circuiti autorizzati dalle 10 del 25 novembre.