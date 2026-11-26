Una commedia che, con ironia e un pizzico di nostalgia, mette a confronto due mondi apparentemente lontani: quello della tecnologia, sempre più presente nelle nostre vite, e quello fatto di intuito, esperienza e buon senso, che appartiene da sempre all’essere umano

Ha preso il via il 13 novembre, dal Teatro Cinema Teatro Auditorio Giovanni XXIII di Cassano Magnago (VA), 'Intelligenza artigianale', la nuova tournée teatrale de 'I Legnanesi'. Una commedia che, con ironia e un pizzico di nostalgia, mette a confronto due mondi apparentemente lontani: quello della tecnologia, sempre più presente nelle nostre vite, e quello fatto di intuito, esperienza e buon senso, che appartiene da sempre all’essere umano.

Con “Intelligenza artigianale'”, infatti, La Teresa, La Mobilia e Il Giovanni si troveranno alle prese con una presenza decisamente fuori dall’ordinario e affronteranno, a modo loro, uno dei temi più attuali del nostro tempo, trasformando il rapporto tra uomo e tecnologia in una nuova, irresistibile occasione di comicità. Tutto comincia quando La Mabilia decide di regalare a La Teresa, per la Festa della Donna, un moderno robot domestico. Ambrogio entra così nella casa dei Colombo e in poco tempo diventa indispensabile: ricorda, organizza, consiglia e risolve ogni piccolo problema della famiglia. Ma quando, dopo aver raccolto tutte le informazioni sui suoi nuovi padroni, comincia a prendere decisioni autonomamente, la situazione cambia e sarà proprio Il Giovanni ad accorgersi che forse quella macchina conosce troppo bene la vita di casa Colombo. Da qui nasce un susseguirsi di situazioni esilaranti, equivoci e colpi di scena, in cui La Teresa, La Mabilia e Il Giovanni si troveranno a fare i conti con un futuro che sembra conoscere già tutte le risposte. Ma sarà davvero così?

Tra i mestieri di una volta, le tradizioni da difendere, grandi quadri musicali e la consueta allegria della corte, La Teresa lotterà per salvare un mondo che rischia di scomparire, mentre La Mabilia farà come sempre di tutto per conquistare il pubblico. Il Giovanni, per una volta, ci sorprenderà dimostrando che anche l’intelligenza più semplice può essere quella che vede più lontano.