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Jason Momoa fa dietrofront, lascia la produzione di 'Heeldrivers': cosa è successo

Il noto attore Momoa avrebbe lasciato la produzione del film di Sony

Jason Momoa - fotogramma/ipa
Jason Momoa - fotogramma/ipa
11 giugno 2026 | 10.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jason Momoa ha lasciato la produzione cinematografica di Heeldrivers. Secondo quanto riportato da Deadline, il noto attore avrebbe abbandonato il film prodotto da Sony Pictures e PlayStation Productions, dedicato allo sparatutto di Arrowhead Game Studios. Al momento non è stato chiarito il motivo per cui Momoa abbia fatto dietrofront, ma la produzione avrebbe perso così il suo volto principale.

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La distribuzione del film sarebbe prevista per il 10 novembre 2027. Il videogioco narra le vicende di Helldivers, che come come descritto da Playstation deve "lavorare insieme per proteggere la Super Terra e sconfiggere i nemici dell'umanità in un'intensa guerra intergalattica".

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jason momoa Helldivers jason momoa film
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