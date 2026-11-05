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Jennifer Hudson in Vaticano per il 'Concerto con i Poveri' alla presenza di Papa Leone

La VII edizione è in programma sabato 5 dicembre in Vaticano. Cantante e attrice statunitense di fama mondiale, Hudson è una delle pochissime artiste ad aver conquistato il prestigioso titolo di Egot (Emmy, Grammy, Oscar e Tony)

Jennifer Hudson in Vaticano per il 'Concerto con i Poveri' alla presenza di Papa Leone
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05 novembre 2026 | 16.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sarà Jennifer Hudson, una delle voci più potenti e straordinarie della scena musicale internazionale, la protagonista della VII edizione del 'Concerto con i Poveri', in programma sabato 5 dicembre, alle ore 17:30, nell'Aula Paolo VI in Vaticano, alla presenza di Sua Santità Papa Leone XIV. Cantante e attrice statunitense di fama mondiale, Jennifer Hudson è una delle pochissime artiste ad aver conquistato il prestigioso titolo di Egot, ottenendo tutti e quattro i maggiori riconoscimenti dello spettacolo americano: Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Dall'indimenticabile interpretazione nel film 'Dreamgirls', che le è valsa il Premio Oscar, fino ai più importanti palcoscenici internazionali, la sua straordinaria carriera l'ha consacrata tra le interpreti più amate e apprezzate della sua generazione.

La sua partecipazione al 'Concerto con i Poveri' rappresenta un incontro speciale tra la grande tradizione musicale americana, la spiritualità e il valore universale della solidarietà, in una serata che vedrà la musica diventare messaggio di speranza, fraternità e condivisione. Ad accompagnare Jennifer Hudson saranno la Nova Opera Orchestra e il Coro della Diocesi di Roma, sotto la direzione artistica di Mons. Marco Frisina, con la partecipazione speciale di Serena Autieri e del Maestro Enzo Campagnoli, che dirigerà l'orchestra.

Promosso e organizzato dalla Fondazione Nova Opera Ets, il Concerto accoglierà circa 8mila partecipanti, tra cui oltre 3mila persone in condizioni di povertà e fragilità, che saranno gli ospiti d'onore della serata, nei primi posti dell'Aula Paolo VI. L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming mondiale dai principali broadcast cattolici, portando dal cuore del Vaticano la voce straordinaria di Jennifer Hudson e un messaggio universale di pace, amore e speranza.

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