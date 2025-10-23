Jeremy Allen White è Bruce Springsteen: "Canto e suono la chitarra solo grazie a lui" - Video

Jeremy Allen White è Bruce Springsteen nel film ‘Springsteen: Liberami dal Nulla’ di Scott Cooper, da oggi nelle sale italiane con 20th Century Studios.

Il film segue la realizzazione dell'album 'Nebraska' di Bruce Springsteen del 1982. Inciso con un registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey, l’album ha segnato un momento di svolta nella sua vita ed è considerato una delle sue opere più durature: un album acustico puro e tormentato, popolato da anime perse in cerca di una ragione per credere. A partire dal Boss, che si è servito della musica per affrontare i traumi del passato dovuti al rapporto difficile con il padre. Non un biopic tradizionale, ma un ritratto di un uomo dietro il mito, in tutte le sue fragilità.