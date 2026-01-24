circle x black
Cerca nel sito
 

John Legend torna in Italia, da oggi biglietti disponibili per le 4 date estive

L'artista porta il suo show 'A Night of Songs & Stories' a Roma, Lucca, Marostica e Ostuni

John Legend - Ipa
John Legend - Ipa
24 gennaio 2026 | 06.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

John Legend, uno degli artisti più influenti e trasversali della musica contemporanea, torna in Italia con 'A Night of Songs & Stories', uno spettacolo che attraversa oltre vent’anni di carriera, tra musica e racconto personale. Il tour arriverà il 2 luglio a Roma (Cavea, Auditorium parco della musica Ennio Morricone); il 5 luglio a Lucca (Lucca Summer festival); il 6 luglio a Marostica (Marostica summer Festival VolksbanK) e il 24 luglio a Ostuni (Locus Festival).

Lo show propone versioni intime dei più grandi successi di John Legend, da 'All of Me' a 'Ordinary People', fino a 'Tonight', insieme a brani amati dal pubblico e a storie personali, aneddoti e riflessioni che accompagnano il suo percorso artistico e umano. I biglietti sono in vendita a partire da oggi, sabato 24 gennaio, alle ore 11.00.

Artista tra i più completi e influenti dello spettacolo contemporaneo, John Legend è uno dei pochi ad aver ottenuto lo status di 'Egot', avendo vinto nella sua carriera un Emmy, un Grammy (ben 13), un Oscar e un Tony Award. Un riconoscimento che certifica la sua capacità di eccellere tra musica, cinema, teatro e televisione, mantenendo sempre una forte identità autoriale. Dal suo album di debutto 'Get Lifted' del 2004, che nel 2024 ha celebrato il suo ventesimo anniversario con un tour mondiale dedicato, Legend si è affermato come una delle voci più riconoscibili del soul e del pop a livello globale, costruendo una discografia ampia e trasversale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
John Legend john legend biglietti john legend marostica john legend locus festival
Vedi anche
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza