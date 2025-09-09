circle x black
Cerca nel sito
 

La cantautrice Martina Attili sarà la madrina di Music@Mens

Il contest musicale dedicato a brani inediti sul tema della salute mentale, all’interno della IV Edizione di Ro.mens – Festival della Salute Mentale che si svolgerà a Roma

09 settembre 2025 | 13.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La cantautrice Martina Attili sarà la madrina di M usic@Mens, il contest musicale dedicato a brani inediti sul tema della salute mentale, all’interno della IV Edizione di Ro.mens – Festival della Salute Mentale che si svolgerà a Roma dall’1 al 7 ottobre. Quest’anno sono pervenute numerose canzoni originali che affrontano, attraverso la musica, il tema della salute mentale con sensibilità e creatività. Una giuria qualificata, insieme alla stessa Attili, è impegnata nella selezione dei brani finalisti che saranno presentati durante la serata conclusiva. L’appuntamento è fissato per il 6 ottobre 2025, alle ore 20:00, presso il Teatro di Tor Bella Monaca. L’ingresso è gratuito e tutte le informazioni per partecipare e sul programma del Festival sono su www.salutementale.net/romens-2025. “Sarà un momento speciale – ha dichiarato Martina Attili – per celebrare musica, inclusione e libertà, abbattendo i pregiudizi attraverso l’arte. Non mancate: sarà un concerto di emozioni indimenticabili”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta Martina Attili Music@Mens IV Edizione di Ro.mens – Festival della Salute Mentale
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza