La cantautrice Martina Attili sarà la madrina di Music@Mens

La cantautrice Martina Attili sarà la madrina di M usic@Mens, il contest musicale dedicato a brani inediti sul tema della salute mentale, all’interno della IV Edizione di Ro.mens – Festival della Salute Mentale che si svolgerà a Roma dall’1 al 7 ottobre. Quest’anno sono pervenute numerose canzoni originali che affrontano, attraverso la musica, il tema della salute mentale con sensibilità e creatività. Una giuria qualificata, insieme alla stessa Attili, è impegnata nella selezione dei brani finalisti che saranno presentati durante la serata conclusiva. L’appuntamento è fissato per il 6 ottobre 2025, alle ore 20:00, presso il Teatro di Tor Bella Monaca. L’ingresso è gratuito e tutte le informazioni per partecipare e sul programma del Festival sono su www.salutementale.net/romens-2025. “Sarà un momento speciale – ha dichiarato Martina Attili – per celebrare musica, inclusione e libertà, abbattendo i pregiudizi attraverso l’arte. Non mancate: sarà un concerto di emozioni indimenticabili”.