'La Grazia', il film di Sorrentino in anteprima nelle sale italiane dal 25 dicembre

L’uscita nelle sale è prevista per il 15 gennaio e sarà preceduta da anteprime in tutta Italia fino al primo gennaio

L’uscita nelle sale del nuovo film del Premio Oscar Paolo Sorrentino, 'La Grazia', prevista per il 15 gennaio, distribuito da PiperFilm, sarà preceduta da anteprime in tutta Italia, programmate dal 25 dicembre al primo gennaio, esclusivamente al mattino. Dopo l'anteprima mondiale alla 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove il film ha ricevuto critiche entusiastiche dalla stampa italiana e internazionale, e dove Toni Servillo ha vinto la Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Maschile, 'La Grazia' ha continuato il suo percorso nei più prestigiosi Festival cinematografici mondiali, tra cui il Telluride Film Festival, il New York Film Festival, il BFI London Film Festival, il Busan International Film Festival, il Chicago International Film Festival (Premiato per la Miglior Sceneggiatura) e l'AFI Los Angeles Film Festival.

"Mariano De Santis (Servillo) - si legge sulla sinossi - è il presidente della Repubblica. Nessun riferimento a presidenti esistenti, frutto completamente della fantasia dell’autore. Vedovo e cattolico ha una figlia, Dorotea (Ferzetti), giurista come lui. Alla fine del suo mandato, tra giornate noiose, spuntano gli ultimi compiti: decidere su due delicate richieste di grazia. Veri e propri dilemmi morali. Che si intersecano, in maniera apparentemente inestricabile, con la sua vita privata. Mosso dal dubbio, dovrà decidere. E, con grande senso di responsabilità, è quel che farà questo grande presidente della Repubblica Italiana". Nel cast anche Orlando Cinque, Massimo Venturiello, Milvia Marigliano, Giuseppe Gaiani, Giovanna Guida, Alessia Giuliani, Roberto Zibetti, Vasco Mirandola, Linda Messerklinger e Rufin Doh Zeyenouin.

'La Grazia' è un film Fremantle, prodotto da The Apartment, società del gruppo Fremantle, in associazione con Numero 10 e PiperFilm. I produttori sono Annamaria Morelli e Paolo Sorrentino, insieme ad Andrea Scrosati per Fremantle, e Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli per PiperFilm. Il film è distribuito in Italia da PiperFilm, mentre Mubi detiene i diritti mondiali del film, esclusa l'Italia, e The Match Factory gestisce le vendite internazionali.