'La La Land' torna a Venezia, alla Fenice il concerto-evento per i dieci anni del film cult

Dieci anni dopo la sua prima mondiale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, "La La Land" torna nella città che ne ha segnato il debutto con una celebrazione destinata a essere tra gli appuntamenti più attesi ed esclusivi della 83/a edizione del festival. Sabato 5 settembre, alle ore 20, il Teatro La Fenice ospiterà "La La Land in Concert", una proiezione speciale del film accompagnata dall'esecuzione dal vivo della celebre colonna sonora. L'evento, della durata di due ore e trenta minuti senza intervallo, ha registrato il tutto esaurito in poche ore, come risulta all'Adnkronos, confermando il fascino senza tempo del musical scritto e diretto da Damien Chazelle.

Sul podio salirà Justin Hurwitz, compositore premio Oscar della colonna sonora originale, che dirigerà l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e il coro. Al pianoforte sarà presente Randy Kerber, il musicista che ha eseguito le parti pianistiche nella registrazione originale del film, contribuendo a dare voce al talento del protagonista Sebastian, interpretato da Ryan Gosling. Per Hurwitz, dirigere il concerto proprio a Venezia rappresenta un momento speciale. "Dirigere 'La La Land' con un'orchestra dal vivo nella città dove il mondo ha visto il film per la prima volta dieci anni fa è un sogno che si realizza", ha dichiarato il compositore.

Ad aumentare l'attesa è anche la possibile presenza del regista Damien Chazelle, che tornerà nella città dove il film fu accolto per la prima volta e a tre anni di distanza da quando è stato il presidente della giuria di Venezia 80. Resta invece il massimo riserbo sull'eventuale partecipazione dei due protagonisti, Ryan Gosling ed Emma Stone. Nessuna conferma ufficiale, ma la ricorrenza e il valore simbolico dell'evento alimentano le aspettative di una possibile reunion sul palcoscenico della Fenice.

Presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2016 come film di apertura, "La La Land" conquistò immediatamente critica e pubblico. Da lì iniziò un percorso straordinario che lo avrebbe portato a ottenere 14 candidature agli Oscar - eguagliando il record detenuto fino ad allora da "Titanic" ed "Eva contro Eva" - e a vincerne sei, tra cui Miglior Regia per Damien Chazelle, Miglior Attrice protagonista per Emma Stone e Miglior Colonna Sonora Originale per Justin Hurwitz.

La pellicola, interpretata da Ryan Gosling ed Emma Stone, ha riportato il musical al centro della scena cinematografica internazionale, raccontando la storia d'amore tra un musicista jazz e un'aspirante attrice sullo sfondo di una Los Angeles sospesa tra realtà e sogno. Un omaggio dichiarato ai grandi classici di Hollywood, capace però di parlare al pubblico contemporaneo attraverso il tema universale del difficile equilibrio tra ambizione professionale e sentimenti.

La celebrazione veneziana arriva in un momento di rinnovato interesse per il film. Lionsgate sta riportando in questo mese di agosto "La La Land" nelle sale statunitensi con una riedizione speciale per il decennale e, parallelamente, è in fase di sviluppo il progetto di un adattamento teatrale destinato a Broadway. Per l'occasione è stato diffuso anche un nuovo poster ufficiale che corregge, con un tocco di autoironia, la celebre posizione della mano di Ryan Gosling nell'immagine originale del 2016, dettaglio diventato negli anni oggetto di curiosità e battute tra i fan.

L'evento è presentato dal Cartier Cinema Club, in collaborazione con Lionsgate e Hurwitz Concerts, e prodotto da uGo & Play per Cartier. Una scelta che conferma il legame sempre più stretto della Maison con Venezia e con il mondo del cinema. L'appuntamento si inserisce nel più ampio impegno di Cartier a sostegno del cinema e della cultura. Dal 2021 la Maison è sponsor ufficiale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia e ogni anno assegna il Cartier Glory to the Filmmaker Award, riconoscimento dedicato a personalità che hanno lasciato un segno originale nell'industria cinematografica. In occasione dell'83/a edizione debutta inoltre il Cartier Cinema Club, un nuovo programma internazionale che celebra il lavoro creativo e artigianale dietro la settima arte attraverso concerti, incontri e masterclass con registi, compositori, direttori della fotografia e altri protagonisti del cinema. E' proprio nell'ambito di questo nuovo progetto che nasce 'La La Land in Concert', evento che unisce la proiezione del film all'esecuzione dal vivo della pluripremiata colonna sonora di Justin Hurwitz, nel segno del dialogo tra cinema, musica e grande artigianato artistico. (di Paolo Martini)