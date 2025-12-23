circle x black
Cerca nel sito
 

La volta buona, Marco Columbro e l'emorragia cerebrale: "Mi ha cambiato la vita"

Il conduttore ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo

Marco Columbro - fotogramma/ipa
Marco Columbro - fotogramma/ipa
23 dicembre 2025 | 14.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un'emorragia cerebrale e 25 giorni di coma. Marco Columbro, ospite oggi a La volta buona, ha parlato del periodo più difficile della sua vita e della malattia che lo ha costretto a fermarsi improvvisamente, lontano dalla televisione: "Hanno scoperto che avevo un aneurisma, era una mina vagante. Mi ha cambiato la vita, 25 giorni di coma".

Il conduttore ha ricordato i lunghi giorni trascorsi dopo il coma: "Devi rinascere dopo il coma. Ho dovuto imparare di nuovo a fare tutto, la barba, usare le forchette. Ho dovuto riattivare la memoria", ha spiegato. "I primi giorni - ha aggiunto - vivevo con un piede nell'aldilà e uno di qua, il mondo per me era frammentato, ancora non capivo come muovermi".

E con ironia ha aggiunto: "Ero rincoglionito, ci vuole tempo, l'anno dopo ero già in teatro volevo capire se ero davvero rincoglionito o se potevo fare il mio lavoro. Dopo non ho più fatto televisione". E con grande consapevolezza Columbro ha concluso: "La vita è questo non sai mai cosa può accaderti. Però bisogna essere sempre pronti a parare il gol, e fare di questa situazione una cosa positiva".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
la volta buona marco columbro
Vedi anche
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video
News to go
Viminale: "Massima attenzione a sicurezza di eventi e mercatini nelle festività natalizie"
News to go
Natale da record per il settore aereo
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza