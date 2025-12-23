Un'emorragia cerebrale e 25 giorni di coma. Marco Columbro, ospite oggi a La volta buona, ha parlato del periodo più difficile della sua vita e della malattia che lo ha costretto a fermarsi improvvisamente, lontano dalla televisione: "Hanno scoperto che avevo un aneurisma, era una mina vagante. Mi ha cambiato la vita, 25 giorni di coma".

Il conduttore ha ricordato i lunghi giorni trascorsi dopo il coma: "Devi rinascere dopo il coma. Ho dovuto imparare di nuovo a fare tutto, la barba, usare le forchette. Ho dovuto riattivare la memoria", ha spiegato. "I primi giorni - ha aggiunto - vivevo con un piede nell'aldilà e uno di qua, il mondo per me era frammentato, ancora non capivo come muovermi".

E con ironia ha aggiunto: "Ero rincoglionito, ci vuole tempo, l'anno dopo ero già in teatro volevo capire se ero davvero rincoglionito o se potevo fare il mio lavoro. Dopo non ho più fatto televisione". E con grande consapevolezza Columbro ha concluso: "La vita è questo non sai mai cosa può accaderti. Però bisogna essere sempre pronti a parare il gol, e fare di questa situazione una cosa positiva".