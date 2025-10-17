Lady Gaga a Milano: la scaletta, gli orari e tutto quello che c'è da sapere

La stampa internazionale non ha usato mezzi termini. "E' il concerto dell'anno" e Milano si prepara ad accoglierlo come si deve. Lady Gaga approda all'Unipol Forum di Milano, con due date sold-out del suo 'Mayhem Ball Tour', in calendario domenica 19 ottobre e lunedì 20. Uno spettacolo ricco di hit e pieno di colpi di scena, che dopo gli show in Inghilterra, ha ricevuto recensioni entusiastiche, ed è stato definito “il concerto dell'anno” e “un capolavoro di teatro musicale pop”. Prodotto da Gaga e Michael Polansky, 'The Mayhem Ball Tour' amplia il mondo concettuale introdotto al Coachella, con la regia di Ben Dalgleish (Human Person), la direzione creativa di Gaga, Polansky, Parris Goebel e Human Person, le coreografie di Goebel e i costumi disegnati da Hunter Clem, dalla sorella di Gaga, Natali Germanotta (Topo Studio) e da Hardstyle.

Il tour, che ha registrato il tutto esaurito ovunque, celebra l'ultimo album in studio di Gaga, 'Mayhem', che ha debuttato al primo posto della classifica Billboard 200 - il suo settimo album da solista consecutivo al primo posto - e ha continuato a dominare la scena musicale mondiale, rimanendo in cima alla classifica 'Dance/Electronic Albums' per ben 17 settimane, trascorrendo 12 settimane nella Top 20 e mantenendo un posto nella Top 10 della classifica 'Pop Albums' per 15 settimane consecutive. Prodotto da Gaga, Polansky e Andrew Watt, e registrato da Gaga, Watt, Cirkut e Gesaffelstein, l'album è stato certificato disco di platino dalla Riaa.

La sua collaborazione da record con Bruno Mars, 'Die With a Smile', ha ulteriormente consolidato l'impatto dell'album. Ha trascorso 18 settimane al primo posto della Billboard Global 200, ha raggiunto il primo posto della Hot 100 per cinque settimane e ha battuto i record di Spotify come brano più veloce a superare sia 1 miliardo (96 giorni) che 2 miliardi (200 giorni) di stream. Inoltre, è uscito l’ultimo singolo 'The Dead Dance', accompagnato da un video dal sapore cinematografico diretto per l’occasione da Tim Burton e prodotto da Gaga, Polansky, Burton e Natalie Testa, segnando la prima collaborazione creativa tra la star e il famoso regista. In Italia, 'The Dead Dance' è andato al n.1 della classifica dei brani più trasmessi dalle radio (EarOne Airplay) e staziona tutt’ora nella top3 della suddetta classifica.

Regina del trasformismo, Lady Gaga sfoggerà sul palco tanti cambi d'abito, dall'enorme crinolina scarlatta, che rivela poi una grande gabbia d'acciaio con ballerini all’interno - disegnata da Samuel Lewis, Athena Lawton, e William Ramseur - fino a teschi, stampelle, morti che si risvegliano, costumi da medici della peste e atmosfere dark con continui rimandi estetici all'universo di Alexander McQueen e Thierry Mugler. In vista dei due concerti italiani, è prevista un’iniziativa dei fan in collaborazione con Universal Music Italia domenica 19 ottobre dalle 10 alle ore 15 al 'Nodo Bar' di Milano.

Il bar sarà allestito a tema 'Mayhem', dove i fan potranno trovarsi per fare colazione, chiacchierare prima del concerto e prepararsi allo show. In loco, durante l’evento, sarà inoltre possibile acquistare i prodotti fisici ufficiali di Lady Gaga disponibili sullo shop Universal Music Italia. Il 'Mayhem Ball Tour' segue le esibizioni di Gaga al Coachella e una serie di concerti internazionali storici, tra cui quelli negli stadi di Città del Messico e Singapore la scorsa primavera. A Rio de Janeiro, il suo concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana ha attirato circa 2,5 milioni di fan, stabilendo un nuovo record per il concerto di un'artista donna con il maggior numero di spettatori nella Storia. Il tour proseguirà, dopo le date milanesi, con altri concerti a Barcellona, Berlino, Amsterdam, Anversa e Lione e si concluderà con quattro esibizioni all'Accor Arena di Parigi. Gaga chiuderà l'anno con alcuni concerti in Australia, prima di partire per il Giappone a gennaio e tornare negli Stati Uniti a febbraio.

La scaletta dello show, suddiviso in quattro atti più il gran finale, svelata nelle precedenti tappe del tour, comprende diversi brani tratti dal nuovo album e alcuni iconici della carriera di Miss Germanotta. Si parte con 'Bloody Mary', seguito da 'Abracadabra', 'Judas', 'Aura', 'Scheiße', 'Garden Of Eden', 'Poker Face', 'Perfect Celebrity' e 'Disease'. Seguono 'Paparazzi', 'LoveGame', 'Alejandro', 'The Beast', 'Killah', 'Zombieboy', 'Love Drug' e 'Applause'. In scena ci sarà poi spazio per 'Just Dance', 'Shadow Of A Man', 'Kill For Love', 'Summerboy', 'Born This Way', 'Million Reasons', 'Shallow', 'Die With A Smile', 'Speechless', 'The Edge of Glory', 'Vanish Into You', 'Bad Romance', 'How Bad Do U Want Me', 'Dance In The Dark (Bows song)'. Quanto alle informazioni pratiche, gli organizzatori fanno sapere che non sarà consentito accedere all’evento con zaini. Saranno ammesse solo borse di piccole dimensioni, con la grandezza massima di un foglio A4, preferibilmente trasparenti. Tutte le borse saranno soggette a controlli di sicurezza all’ingresso. L'apertura delle porte è prevista alle 18 mentre lo show inizierà alle 20.