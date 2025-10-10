L'artigiana: "Altro che supermercato, quelle 'Tre Ciotole' le ho fatte io"

"La cosa divertente è che, vedendo il film, ho realizzato che queste tre ciotole la protagonista le prende al supermercato con i punti accumulati con la spesa. Diciamo la negazione dell'artigianato artistico, che è quello che io pratico da oltre un decennio". È ironica Carla Romana Olivieri, classe 1978, l'artigiana e artista romana che ha realizzato con le sue mani le 'Tre ciotole' utilizzate nel film di Isabel Coixet, uscito nelle sale ieri e ispirato all'omonima raccolta di racconti di Michela Murgia. "Confesso di non aver letto nessuno dei romanzi della Murgia ma ho ascoltato con grande piacere tutte le puntate del podcast 'Morgana' che ha realizzato con Chiara Tagliaferri, dedicato alle donne controcorrente e fuori dagli schemi, in cui un po' mi sono riconosciuta", spiega.

La storia di come le sue tre ciotole siano finite sul set del film interpretato da Alba Rohrwacher ed Elio Germano, dove diventano l'emblema del cambio di prospettiva della protagonista, è divertente: "Credo che la regista le avesse acquistate nella bottega di Trastevere che condivido con altre due artigiane. Ma io non ero presente e non sapevo nulla dell'utilizzo nel film. L'ho saputo solo quando la produzione è tornata a cercarmi perché ne volevano altre tre per sicurezza: dei doppioni da tenere sul set in caso se ne rompesse una degli originali", racconta. Ma la cosa non è finita lì: "Dopo qualche tempo, sono tornati a cercarmi perché ne avrebbero voluto un gran numero da donare in occasione dell'uscita del film. E a quel punto ho dovuto spiegare che non sono l'Ikea o Maison Du Monde: non ho un magazzino con 100 pezzi simili", ride Olivieri, che non è nuova al rapporto con le produzioni cinematografiche.

Dopo il liceo artistico e l’Accademia di Belle Arti di via di Ripetta, Carla Romana Olivieri si appassiona a vetro, ceramica e restauro. Le sue creazioni nascono nel negozio, laboratorio e fucina 'Di Vetro' nel quartiere Centocelle, aperto nel 2015 (“Quest’anno compie 10 anni, mi sembra il modo giusto di festeggiarlo”, scherza lei), al quale si aggiunge nel 2023 il negozio di Trastevere che condivide con altre artigiane. Quella di 'Tre Ciotole' non è la sua prima incursione nel mondo del cinema: ha già realizzato la riproduzione di lampade ad olio di epoca romana per la miniserie 'Those About to Die', visibile su Prime Video.