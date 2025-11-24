'Las Estrellas', a Roma Sergio Bernal e il futuro del flamenco

Accanto alla star madrilena e alla sua compagnia Eva Yerbabuena, Jesús Carmona e José Maya, accompagnati da guitarristas, percusionistas e tocaores, il 3 e il 4 al Parco della Musica

Ritornano a Roma, per la terza stagione consecutiva al Parco della Musica ( 3 e 4 gennaio), Las Estrellas, gran gala di danza e musiche spagnole curato da Daniele Cipriani, con la consulenza artistica di Sergio Bernal e il sostegno dell'Ambasciata di Spagna in Italia. Protagonista il divo madrileno Sergio Bernal, accompagnato dalla sua compagnia accanto a vere e proprie star come Eva Yerbabuena, Jesús Carmona e José Maya, quasi tutti accompagnati dai loro personali musicisti, guitarristas, percusionistas e tocaores.

Ѐ prevista anche la partecipazione della cantaora Sandra Carrasco insieme al chitarrista, David de Arahal. Dal fruscio dello strascico della bata de cola (il vestito delle bailaoras di flamenco) ai taconeo e zapateo (il ritmico battere sul suolo del tacco e della scarpa), al ticchettio delle nacchere, all'arpeggio delle chitarre, ai penetranti canti gitani. Un universo spettacolare e magnetico per il pubblico, un tripudio di emozioni e colori.

"Questa edizione di Las Estrellas sarà straordinaria perché, pur nel rispetto della forte ed elegante tradizione in cui noi tutti siamo nati e ci siamo formati, condividiamo una visione contemporanea della danza iberica - spiega Sergio Bernal - Ognuno di noi ha un suo accento particolare, una sua cifra assolutamente personale, ma questa visione ci accomuna. Il gala che presentiamo sarà una rivelazione per il pubblico perché mostreremo che il flamenco del futuro è già qui!". Intorno a Las Estrellas saranno organizzati delle masterclass di flamenco, occasioni uniche e imperdibili per studiare con le stelle spagnole.