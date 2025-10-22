Laura Chiatti ha scoperto due anni fa di avere l'Adhd, il disturbo da deficit di attenzione, e ora condivide la diagnosi con i suoi follower sui social network. "Ho sempre saputo fin da piccola di avere qualcosa che funzionava in modo diverso, ma la conferma è arrivata solo due anni fa, e ancora oggi sto cercando di farci pace", scrive l'attrice.

"Chi mi conosce sa che non amo raccontare troppo della mia vita privata, ma questa volta ho sentito il bisogno, quasi il dovere, di condividere anche questi aspetti. Quelli meno 'scenici', quelli in cui la performance che ci viene sempre richiesta , ormai quasi imposta, lascia spazio alla fragilità, alla fatica, alla verità", dice. Poi spiega cosa vuol dire per lei questa condizione: "Convivere con l’ADHD , insieme a dislessia e disgrafia, non è solo questione di attenzione o concentrazione, ma è un continuo dialogo con se stessi, tra ciò che si vorrebbe essere e ciò che si riesce a fare".

"Spesso sembra diventato un trend, - prosegue - un’etichetta leggera da indossare, ma nella realtà è un peso invisibile: la mente che corre, la fatica di seguire un discorso, le parole che si confondono, il focus che scivola via. È stancante. E col tempo, lo diventa ancora di più. Dentro quella stanchezza ci sono però anche forza, creatività, e una sensibilità che non si spegne mai". Poi Chiatti chiarisce: "Non condivido tutto questo per cercare comprensione, ma per chi come me , ogni giorno si sente 'fuori ritmo', e prova a trovare comunque la propria melodia. Non siamo sbagliati… Siamo solo fatti di luce e intermittenze, e in quelle intermittenze, a volte, c’è la parte più vera di noi".