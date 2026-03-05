circle x black
Cerca nel sito
 

Letta (Premio Film Impresa): "Partecipazione in crescita e tanti giovani"

"I numeri ci incoraggiano ad andare avanti"

Giampaolo Letta, presidente di Premio Film Impresa
Giampaolo Letta, presidente di Premio Film Impresa
05 marzo 2026 | 14.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il bilancio della quarta edizione è estremamente positivo e molto lusinghiero già a partire dal numero di film candidati”. Così Giampaolo Letta, presidente di Premio Film Impresa, durante la serata finale della manifestazione ideata e realizzata da Unindustria al Cinema Quattro Fontane di Roma. “Abbiamo ricevuto più di duecento film – spiega – un numero impressionante e in crescita rispetto alle prime edizioni. Questo dimostra che l’interesse per il racconto dell’impresa attraverso il linguaggio cinematografico e per il Premio stesso continua ad aumentare”.

Un risultato che si riflette anche nella partecipazione del pubblico. “In questi tre giorni abbiamo visto una presenza molto ampia: dalle imprese che hanno realizzato i film ai produttori, ai registi e agli autori, ma anche tanti appassionati, addetti ai lavori e soprattutto molti giovani”. Accanto alla presenza in sala, sottolinea Letta, si è registrata anche una forte partecipazione online. “Alle persone che hanno seguito le proiezioni al Cinema Quattro Fontane si aggiungono le tantissime che si sono collegate in streaming per seguire incontri, panel ed eventi speciali”. Un segnale incoraggiante per il futuro della manifestazione. “Sono numeri che ci incoraggiano molto e che ci spingono ad andare avanti, con l’obiettivo di crescere ancora nelle prossime edizioni”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Premio Film Impresa Cinema Quattro Fontane manifestazione
Vedi anche
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza