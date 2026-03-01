circle x black
Cerca nel sito
 

Levante dopo Sanremo: "Non c'è stata censura". E poi bacia in diretta Mara Venier

La cantante ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano 'Sei tu'

Mara Venier, Levante - Domenica In
Mara Venier, Levante - Domenica In
01 marzo 2026 | 16.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non c'è stata censura". Levante mette fine alle polemiche nate dopo il bacio sul palco del Festival di Sanremo 2026 con Gaia nella serata delle cover.

Il dibattito è nato quando le telecamere hanno effettuato uno zoom out sul momento del bacio, portando il pubblico a pensare che fosse stato un gesto voluto a censurare. Ospite oggi da Mara Venier a 'Domenica In- Speciale Sanremo', la cantante ha voluto ripetere che non c'è stata alcuna censura da parte della Rai. "Io non avevo mai dato un bacio a Gaia, durante le prove non era previsto", ha spiegato.

"Sì, ma non c'è nulla di male in ogni caso", ha replicato Venier, che poi ha voluto scherzare chiedendo all'artista di scambiarsi un bacio sulle labbra in diretta: "E baciami...".

Levante ha voluto ridimensionare le polemiche: "Ci sono tanti motivi nel mondo per cui dobbiamo batterci, sicuramente non questo bacio e non la censura", ha detto. E sul duetto con Gaia con il brano 'I maschi', Levante ha aggiunto: "È stato un momento bellissimo di super amicizia. Siamo molto affine, ci siamo trovate bene".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanremo 2026 levante mara venier
Vedi anche
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza