Sanremo 2026, tra Gaia e Levante scatta in bacio (ma non si vede)

Le due artiste si sono esibite nella serata delle cover con il brano 'I Maschi'

Levante, Gaia - Sanremo 2026
Levante, Gaia - Sanremo 2026
27 febbraio 2026 | 21.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bacio sulle labbra... ma non si vede. Il duetto tra Gaia e Levante al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'I maschi' di Gianni Nannini si è concluso proprio con un bacio sulle labbra.

Le due artiste hanno costruito un'esibizione carica di complicità e sensualità. Inizialmente distanti sul palco dell'Ariston, nel corso della performance si sono avvicinate tra sguardi ammiccanti, movimenti sensuali e una coreografia che non è passata inosservata.

Nel gran finale, tra gli applausi del pubblico, Gaia e Levante si sono scambiate un bacio sulle labbra per suggellare il duetto. Proprio in quell'istante, però, la regia ha cambiato inquadratura e il momento non è andato in diretta integralmente. Un dettaglio, tuttavia, che non è sfuggito ai telespettatori più attenti.

