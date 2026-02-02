circle x black
Cerca nel sito
 

"Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono una coppia", il weekend romantico da 140mila euro

Il tabloid The Sun racconta il romantico weekend nell'Oxfordshire

Lewis Hamilton e Kim Kardashian
Lewis Hamilton e Kim Kardashian
02 febbraio 2026 | 08.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono una coppia. Il tabloid The Sun propone, in 'esclusiva mondiale', le news relative al pilota britannico della Ferrari e alla star americana dei reality. Il 41enne driver e la 45enne imprenditrice, madre di 4 figli, avrebbero appena trascorso un romantico weekend da 120mila sterline - circa 140mila euro- in un resort dell'Oxfordshire, che Kardashian avrebbe raggiunto con il proprio jet privato, in compagnia di due assistenti.

Quindi, il trasferimento fino alla lussuosa destinazione con 2 van impiegati per trasportare 8 valigie. Tra i bagagli, spiccava una borsa Birkin alta 50 centimetri e dal valore di 76mila sterline. Hamilton sarebbe arrivato in elicottero, atterrando all'aeroporto di Oxford: se il volo di Kardashian è costato circa 90mila sterline, il pilota della Ferrari ha dovuto spendere solo 5mila pounds per il trasferimento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lewis hamilton kim kardashian
Vedi anche
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza