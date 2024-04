Lilli Gruber andrebbe al Nove, dove si è trasferito Fabio Fazio e dove andrà anche Amadeus? "No" e "non amo discutere di ipotesi che non sono sul tavolo. Se me lo hanno mai chiesto? Quando ho rinnovato il contratto con Cairo ho avuto varie proposte". La giornalista e conduttrice di Otto e Mezzo, su La7, risponde così a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1. Fino a quando sarà ancora legata a La7? "Due anni mi pare". E poi, ad esempio, le piacerebbe tornare in Rai? "In Rai? Dopo vent’anni direi che ho dato...”, risponde Gruber.

L'attualità è dominata dal caso legato al monologo di Antonio Scurati inizialmente previsto nel programma Che sarà su Raitre. "Il dibattito, anche sulla vicenda Scurati, non è una questione di destra, sinistra o centro. E’ una questione di valori costituzionali. Io nel mio programma invito ed accolgo tutti, a prescindere dal partito politico, ma nella mia trasmissione difenderò sempre i valori della nostra Costituzione. E' molto chiaro, io credo nella nostra democrazia basata sulla Costituzione", dice Gruber. Alla domanda se voterà per il Centrosinistra alle prossime elezioni europee risponde: "Non voterò mai per la destra".