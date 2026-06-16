Lottounico il 26 e il 27 giugno apre al pubblico il Progetto Compagnia Under 35

Lottounico apre al pubblico il Progetto compagnia under 35. Il 26 e 27 giugno, alle ore 20.00, presenta ‘Teddy degli Abbracci’, primo studio del Collettivo Prima Parola, con Victoria Blondeau, Ianua Coeli Linhart, Anita Martorana, Edoardo Rivoira, Marco Selvatico. Il Progetto Compagnia Under 35 è un percorso formativo gratuito rivolto a compagnie/collettivi under 35 - inclusi gruppi non ancora costituiti formalmente - finalizzato alla creazione di un’opera originale, scritta, provata e rappresentata all’interno della sede di Lottounico, con il tutoraggio di Giampiero Rappa e di altri professionisti del settore (consulenza artistica: Benedetta Nicoletti; coordinamento artistico e contenuti multimediali: Valentina Morini; coordinamento artistico e responsabile del progetto: Gaia Insenga; consulenza musicale: Edoardo Petretti; Foto e video: Filippo Trojano).

Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, è vincitore dell’Avviso Pubblico, curato dal Dipartimento Attività Culturali, per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti aventi sede a Roma, per progetti di ricerca e sperimentazione nell’ambito dello spettacolo dal vivo e della formazione. Stagione 2025/2026.

Lottounico A.p.s. è a Roma, in via Lanusei 3. Metro C Lodi, Stazione Roma Tuscolana. Il locale è dotato di servizi per disabili. Ingresso gratuito, posti limitati: prenotazione obbligatoria a info@lottounico.it.