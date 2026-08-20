L'attore e della moglie Cristina Marino sui social: "Prima di parlarne pubblicamente volevamo vivere questo momento con la cura che merita e, soprattutto, scegliere noi se e quando rendere pubblica una notizia così importante della nostra vita"

Luca Argentero e Cristina Marino hanno annunciato che diventeranno genitori per la terza volta, ma il loro post social arriva solo dopo che alcuni paparazzi avevano diffuso le immagini ai settimanali, anticipando la notizia senza il loro consenso. Una scelta che la coppia ha definito invasiva e irrispettosa, spiegando di aver voluto vivere le prime settimane con discrezione, prima di condividere pubblicamente un momento così delicato.

"Siamo grati alla vita per questo regalo", scrivono sui social in una storia di Instagram condivisa. "Purtroppo però siamo profondamente dispiaciuti dal fatto che qualcuno abbia deciso di comunicare una gravidanza prima che potessimo farlo noi. Prima di parlarne pubblicamente volevamo vivere questo momento con la cura che merita e, soprattutto, scegliere noi se e quando rendere pubblica una notizia così importante della nostra vita".

Argentero e Marino - già genitori di Nina Speranza e Noè Roberto - raccontano di aver saputo della fuga di immagini mentre erano ancora in attesa di poter confermare la notizia: "Invece paparazzi e giornalisti hanno deciso che il nostro privato fosse una notizia da dare prima ancora che noi avessimo la possibilità, il tempo e la certezza di poterlo fare".La coppia respinge anche l'idea che l’invasione della privacy sia "parte del gioco" quando si parla di personaggi famosi: "Anticipiamo i soliti commenti: no, non riteniamo che questo faccia parte del gioco. E no, non dobbiamo proprio nulla del nostro percorso professionale agli stessi soggetti che si arrogano il diritto di commentare pubblicamente un 'pancino sospetto'. Speriamo davvero che scegliate di leggere altro in questi ultimi scampoli d’estate", conclude la coppia.