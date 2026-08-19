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Cristina Marino è incinta, terzo figlio con Luca Argentero: la gioia della coppia

I due sono già genitori di due bambini, Nina e Noè. L'annuncio della nuova gravidanza sui social

Luca Argentero e Cristina Marino - La foto con l'annuncio su Instagram
Luca Argentero e Cristina Marino - La foto con l'annuncio su Instagram
19 agosto 2026 | 19.39
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

La famiglia di Luca Argentero e Cristina Marino si prepara ad accogliere un nuovo arrivato. La coppia ha, infatti, appena annunciato sui social di essere in attesa del terzo figlio, scegliendo una fotografia semplice e tenera, in bianco e nero al mare, per condividere la notizia con i propri follower. Nell'immagine la Marino mostra con orgoglio il pancione, abbracciata da Argentero, che la cinge da dietro, e accompagna lo scatto con poche, significative parole: "La vita, ancora". Per la coppia, già genitori di due bambini, Nina e Noè, si apre, dunque, un nuovo capitolo familiare.

L'annuncio sui social

Un annuncio che in breve tempo ha raccolto una pioggia di auguri e messaggi d'affetto. Anche l'attore torinese ha condiviso il post della moglie, aggiungendo nei commenti una nota ironica, nel suo stile: "Amore, dobbiamo cambiare macchina". Poco dopo, l'attore ha completato il messaggio con un 'Ti amo', regalando ai fan un piccolo assaggio della felicità vissuta in famiglia.

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