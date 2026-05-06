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La menopausa secondo Luciana Littizzetto: "72 sintomi diversi, effetto forno acceso"

La conduttrice televisiva è stata ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo

Luciana Littizzetto - La volta buona
Luciana Littizzetto - La volta buona
06 maggio 2026 | 16.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dalla nebbia mentale alle caldane. Luciana Littizzetto ospite oggi, mercoledì 6 maggio, a La volta buona ha provato a spiegare quali sono i sintomi della menopausa - la fase fisiologica che segna la fine del ciclo mestruale e dell'età fertile della donna - e che la conduttrice televisiva ha descritto nel suo nuovo romanzo - uscito il 21 aprile 2026 e intitolato 'Il tempo del la la la' - come una "schifezza" con 72 sintomi diversi.

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Ospite in studio, Littizzetto ha spiegato: "A me dà fastidio la nebbia mentale, non ti vengono mai le parole, non ti ricordi nemmeno i nomi", ha esordito, cercando sostegno e approvazione dalle donne presenti in studio e che stanno attraversando la sua stessa fase di vita.

Poi, la conduttrice Caterina Balivo le ha chiesto di spiegare bene come funzionano le famigerate vampate di calore: "Stronza che non lo sai", ha scherzato Littizzetto. Ne è nato un botta e risposta sull'età e sulla menopausa, che si verifica generalmente tra i 45 e i 55 anni: "Si sta avvicinando, lo sento bene", ha replicato Balivo.

Succede che - ha spiegato Littizzetto - da un momento all'altra la temperatura del corpo diventa alta, senza un motivo apparente: "Prendi la temperatura di un terraio, così di colpo e senza motivo. E si vede perché cominci a sudare, ti viene un caldo porco", ha spiegato.

La conduttrice ha mostrato poi solidarietà nei confronti delle conduttrici: "Possono venirti anche mentre sei in scena. Quando vedete una conduttrice - dice rivolgendosi alle persone presenti in studio - che con la cartellina comincia a sventolarsi è perchè ha uno scaldone". E con la sua solita ironia, ha concluso: "È come quando apri il forno, ti arriva la vampata di calore ma senza l'odore della lasagna. Poi passa, ma ti viene freddo".

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la volta buona luciana littizzetto rai 1
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