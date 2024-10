Luciano Cannito: "porto in teatro 'Rocky', l'italianità non va mai a tappeto"

Il debutto del musical a Torino al Teatro Alfieri. Il regista e coreografo: "Non esiste solo la televisione come forma di intrattenimento. Il pubblico vuole ancora divertirsi, sognare. E' il mio mantra". E sulla fine della relazione con Rossella Brescia confessa: "I grandi amori non finiscono mai"

"Una storia d'amore e di sacrificio, una storia di rispetto profondo per l'avversario, una sfida vinta pur nella cocente sconfitta. Rocky è l'uomo che cade e si rialza, viene sconfitto, ma non è un perdente, non va a tappeto. E poi quella sua italianità, nel film e nella vita di Sylvester Stallone, mi intrigava". Luciano Cannito, regista, coreografo presenta con queste parole il debutto di 'Rocky The Musical' (produzione di Fabrizio Di Fiore Entertainment) lo spettacolo che da Broadway arriva per la prima volta in Italia, il 18 ottobre al Teatro Alfieri di Torino e poi al Teatro Brancaccio di Roma dal 12 al 16 febbraio 2025. La regia, le coreografie, accanto a Fabrizio Prolli, e l'adattamento sono firmati dallo stesso Cannito. Protagonisti Pierpaolo Pretelli e Giulia Ottonello.

Vincitore del premio Oscar come miglior film, 'Rocky' torna dunque sul ring dei teatri italiani. La musica e le liriche sono dei vincitori del Tony Award e candidati all'Oscar Lynn Ahrens e Stephen Flaherty, il libretto del pluripremiato Tony Thomas Meehan, che ha adattato la sceneggiatura nominata all'Oscar di Sylvester Stallone. "Non uno spettacolo violento, 'muscolare', anche se la box è uno sport di assoluto rispetto per l'avversario - spiega ancora -. Cuore di 'Rocky' è la storia d'amore tra il protagonista Rocky Balboa, sconosciuto pugile di Filadelfia, e la sua fidanzata Adriana. La scoperta che nella sua vita ci sono altri obiettivi, altre mete, come quella di condividere per esempio la propria esistenza con la persona amata".

Luciano Cannito, direttore dei Teatri Alfieri e Gioiello di Torino, presidente del Teatro Nazionale di Napoli, negli ultimi hanno ha virato verso il musical con straordinario successo e sempre con sold out nei maggiori teatri italiani ('Sette Spose per sette Fratelli', 'Saranno Famosi', 'Cabaret'). "Non ho tradito la mia prima vocazione, quella di coreografo, amante della tradizione e del classico, ma anche della sperimentazione- annuncia Cannito-. A dicembre debutta al Quirino una nuova produzione di 'Schiaccianoci' con una scenografia virtuale realizzata con l'intelligenza artificiale. Ma amo andare dove mi porta... il cuore e soprattutto il pubblico. Il musical è uno spettacolo completo, riunisce le arti, ma soprattutto le famiglie a teatro. Sono sempre stato un uomo curioso, un artista versatile, lontano da ogni forma di intellettualismo. A teatro il pubblico vuole divertirsi, sognare. E' il mio mantra. Affrontare tutto con serenità e leggerezza".

Alla guida di una delle più note Accademie di Arti Performative, Luciano Cannito è convinto che le numerose scuole e accademie che 'abitano' la Capitale (Giuliano Peparini, Mvula Sungani, Luciano Carratoni) non siano concorrenziali. "Penso ci sia spazio per tutti - spiega -. Sono convinto che il nostro obiettivo come maestri sia quello di creare passioni tra i più giovani e soprattutto il pubblico del domani. E la realtà dei numeri ci sta dando ragione anche oggi. A Torino lo scorso anno, durante l'ultima giornata di Sanremo, i 5 teatri della città avevano registrato il tutto esaurito. In fondo non esiste solo la televisione come forma di intrattenimento".

Dopo 20 anni si è chiusa la sua lunga relazione con Rossella Brescia. Luciano Cannito non ha mai voluto commentare. All'Adnkronos una sola parola. "In fondo - conclude - i grandi amori non finiscono mai". Dopo Torino 'Rocky The Musical' sarà a Trieste (Teatro Rossetti - dal 15 al 17 novembre), Milano (Teatro Nazionale -dal 30 gennaio al 9 febbraio), Roma (Teatro Brancaccio- dal 12 al 16 febbraio), Pescara ( Teatro Massimo - 4 e 5 marzo), San Benedetto del Tronto (Palariviera - 7 e 8 marzo), Cosenza (Teatro Rendano - 15 e 16 marzo), Bari (Teatro Team (22 e 23 marzo), Bologna ( Teatro Europauditorium .28 e 29 marzo), Napoli (Teatro Augusteo- dal 4 al 13 aprile).