Madonna compie oggi 67 anni e festeggia il compleanno al Palio di Siena

La cantante, secondo quanto risulta all'Adnkronos, sarà ospite del Palazzo Pannocchieschi d'Elci

16 agosto 2025 | 14.05
Redazione Adnkronos
Madonna compie oggi, 16 agosto, 67 anni e festeggia in Italia, scegliendo Siena come location proprio nel giorno del Palio. Così, ancora una volta, la popstar ha scelto una delle grandi attrazioni turistiche internazionali del Belpaese per festeggiare il compleanno dopo gli scavi di Pompei del 2024.

La cantante Madonna Louise Veronica Ciccone, secondo quanto risulta all'Adnkronos, sarà ospite del Palazzo Pannocchieschi d'Elci, che conserva ancora l'aspetto medioevale, con le finestre a bifore e trifore e con la merlatura guelfa. E' una delle prime dimore nobiliari costruite sulla Piazza del Campo nel Duecento e da lì Madonna potrà godere una delle viste più belle e ravvicinate del Palio, perché le finestre sono proprio sopra la 'mossa' dei cavalli delle dieci Contrade. Nell'occasione, la Material Girl potrà ammirare il magnifico scalone di gusto neoclassico con quattro busti marmorei del palazzo e gli arredi interni degli appartamenti dei conti d'Elci. All'interno dell'edifico vi sono inoltre due importanti opere: una tavola con la Madonna ed il Bambino tra San Giovannino e Santa Barbara, ed una tela con il Profeta Elia, entrambe di Daniele Ricciarelli da Volterra.

Dopo aver assistito al Palio (alle 19), Madonna, con i suoi ospiti - circa una trentina secondo quanto appreso dall'Adnkronos - darà il via alla sua festa di compleanno al Grand Hotel Continental, un albergo a cinque stelle in via Banchi di Sopra, vicino a Rocca Salimbeni, storica sede della Banca Mps.

